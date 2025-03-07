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Три рыбака провалились под лед в Лоевском районе

7 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три рыбака провалились под лед в Лоевском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел днем 6 марта на реке Днепр. Спасатели оперативно выехали на место происшествия. По прибытии подразделений МЧС все пострадавшие уже находились на берегу.

Как выяснилось, один из рыбаков в спасательном жилете провалился под лед. «Ему на помощь поспешили его сын и еще один рыбак, которые также оказались в воде», — рассказали спасатели.

Двое мужчин, рыбачивших поблизости, заметили происходящее. Использовав подручные средства, они помогли рыбакам выбраться из воды.

Как уточнили в областном управлении МЧС, медпомощь не потребовалась.