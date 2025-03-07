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Самарец незаконно сливал отходы и нефть в лесу

В Самаре задержали мужчину, сливающего жидкие отходы в лесу.

Источник: РКС-Самара

В Самаре местные жители заметили мужчину, сливавшего жидкие бытовые отходы в лесу. В лесном массиве Красноглинского района водитель вылил из ассенизаторской бочки жидкость с примесью нефтепродуктов, сообщили в «РКС-Самара».

— Горожане вызвали сотрудников правопорядка, обратились в администрацию района и города, а также в ресурсоснабжающую компанию. Специалисты провели анализ пробы жидкости. Примесь нефтепродуктов превышала допустимые нормы слива в канализацию в 50 раз, — указано в сообщении.

Подобные отходы категорически запрещено сливать. Сотрудники компании готовят заключение для выставления штрафа.