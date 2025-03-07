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Семейную пару иностранцев задержали с крупной партией психотропов в Могилевской области

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля совместно с коллегами из УВД Бобруйского горисполкома вышли на семейную пару иностранцев, перевозивших крупную партию психотропов, сообщили БЕЛТА в МВД.

Как выяснилось, несколько месяцев назад на своей родине супруги устроились в наркошоп оптовыми курьерами. По указанию куратора стали перевозить запрещенный товар в Беларусь. Во время очередной поездки милиционеры задержали их на Могилевщине.

По данным начальника УНиПТЛ ГУВД Минска Кирилла Беркозова, в салоне авто фигурантов обнаружено и изъято свыше 4 кг особо опасного психотропного вещества 4-СМС.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.