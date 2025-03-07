2-летний ребенок пострадал в тройном ДТП на юге Волгограда

В Кировском районе Волгограда произошло ДТП, в котором пострадал 2-летний ребенок. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, накануне вечером на улице 64-й Армии напротив дома № 135 Г столкнулись три иномарки.
Сначала «Киа Рио» влетела в «Мазду». Машину отбросило в «Ауди». К сожалению, в результате аварии маленький пассажир, сидевший в салоне «Мазды», получил травмы. Его увезли в больницу.
На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Причины аварии и степень виновности каждого из водителей предстоит установить в ходе расследования.