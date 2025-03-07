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Ночью в Краснодаре потушили пожар на Кооперативном рынке

В пятницу, 7 марта, на Кооперативном рынке Краснодара потушили торговые павильоны.

Пожар случился около 02:47 на улице Красноармейской, 62.

По указанному адресу незамедлительно выехали специалисты пожарно-спасательных частей № 1, 2, 22. Площадь возгорания к моменту прибытия сотрудников профведомства уже составляла 145 квадратных метров.

Локализовать огонь удалось в 03:42. Открытое горение ликвидировали в 04:04. Последствия пожара ликвидировали в 04:10.

В тушении торговых павильонов принимали участие 27 человек от личного состава МЧС РФ и 8 служебных машин. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю не сообщали о пострадавших или погибших.