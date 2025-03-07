Ночью в Краснодаре потушили пожар на Кооперативном рынке

Пожар случился около 02:47 на улице Красноармейской, 62.
По указанному адресу незамедлительно выехали специалисты пожарно-спасательных частей № 1, 2, 22. Площадь возгорания к моменту прибытия сотрудников профведомства уже составляла 145 квадратных метров.
Локализовать огонь удалось в 03:42. Открытое горение ликвидировали в 04:04. Последствия пожара ликвидировали в 04:10.
В тушении торговых павильонов принимали участие 27 человек от личного состава МЧС РФ и 8 служебных машин. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю не сообщали о пострадавших или погибших.