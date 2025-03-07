Шесть человек погибли в ДТП с автобусами в Белгородской области

Прокуратура Белгородской области организовала проверку в связи с ДТП. Кроме того, следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. В ведомстве добавили, что авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения водителем Mercedes-Benz.