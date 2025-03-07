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Шесть человек погибли в ДТП с автобусами в Белгородской области

Еще четырех пассажиров госпитализировали.

Источник: РИА "Новости"

В результате ДТП с двумя автобусами в Белгородской области погибли шесть человек, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По предварительным данным, вечером 6 марта в районе села Великомихайловка Новооскольского муниципального округа столкнулись два автобуса Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai.

Шестеро погибших находились в автобусе Mercedes-Benz, еще четырех его пассажиров доставили в больницу. Предварительно, во втором автобусе никто не пострадал.

Прокуратура Белгородской области организовала проверку в связи с ДТП. Кроме того, следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. В ведомстве добавили, что авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения водителем Mercedes-Benz.

Жертвами аварии стали шесть сотрудников АПХ «Мираторг», сообщила пресс-служба компании. В заявлении отмечается, что пострадавшим в ДТП будет оказана вся необходимая помощь, связанная с лечением и последующей реабилитацией.