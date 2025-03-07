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В Ростове в ДТП пострадали четыре человека

В Ростове-на-Дону на проспекте Космонавтов столкнулись две иномарки, есть пострадавшие.

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Автомобильная авария произошла 6 марта около 20 часов вечера.

По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобиля «Тойота Марк 2» двигался по проспекту Космонавтов. В какой-то момент он потерял управление и на всей скорости врезался в попутно двигающийся автомобиль «Крайслер Кроссфайе». От сильного удара транспортные средства отбросило в металлическую опору. Автомобили получили серьезные повреждения.

В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также двое пассажиров, которые находились в иномарках. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.