В Таиланде задержали члена красноярской банды Ярослава Малиновского

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, в феврале 2023 года он и другие участники ОПГ жестоко избили двух посетителей фитнес-клуба на улице 8 Марта, после чего скрылись.
Одного из участников драки в ноябре 2023 года заочно арестовали и объявили в международный розыск. В итоге его нашли и задержали в Таиланде. По запросу Генпрокуратуры власти королевства согласились экстрадировать мужчину.
В сопровождении сотрудников Интерпола хулигана доставят в Москву.
Напомним, что пятерых участников драки уже осудили, дело против других выделили в отдельное производство.
«Малиновские» кошмарили красноярцев с 2019 по 2023 годы. На их счету разбойное нападение на бизнесмена, поджоги автомобилей и другое.
Ярослав Малиновский был единоличным главарем группировки: распоряжения подчиненным он отдавал через доверенных лиц, а те, в свою очередь, через мессенджеры сообщали подельникам об общем сборе и подготовке к очередному разбою. Сейчас он находится в межгосударственном розыске.