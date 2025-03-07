В Таиланде задержали члена красноярской банды Ярослава Малиновского

Ярослав Малиновский был единоличным главарем группировки: распоряжения подчиненным он отдавал через доверенных лиц, а те, в свою очередь, через мессенджеры сообщали подельникам об общем сборе и подготовке к очередному разбою. Сейчас он находится в межгосударственном розыске.