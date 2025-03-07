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В Таиланде задержали члена красноярской банды Ярослава Малиновского

Мужчину, состоявшего в банде Малиновского и обвиняемого в хулиганстве, экстрадируют из Таиланда в Россию.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, в феврале 2023 года он и другие участники ОПГ жестоко избили двух посетителей фитнес-клуба на улице 8 Марта, после чего скрылись.

Одного из участников драки в ноябре 2023 года заочно арестовали и объявили в международный розыск. В итоге его нашли и задержали в Таиланде. По запросу Генпрокуратуры власти королевства согласились экстрадировать мужчину.

В сопровождении сотрудников Интерпола хулигана доставят в Москву.

Напомним, что пятерых участников драки уже осудили, дело против других выделили в отдельное производство.

«Малиновские» кошмарили красноярцев с 2019 по 2023 годы. На их счету разбойное нападение на бизнесмена, поджоги автомобилей и другое.

Ярослав Малиновский был единоличным главарем группировки: распоряжения подчиненным он отдавал через доверенных лиц, а те, в свою очередь, через мессенджеры сообщали подельникам об общем сборе и подготовке к очередному разбою. Сейчас он находится в межгосударственном розыске.