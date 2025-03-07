УФСИН ответило на жалобы треш-блогера на колонию под Волгоградом

В Волгоградской области треш-блогер Хилми Форкс, отбывающий наказание в местной колонии за распространение порнографии в интернете, пожаловался на ухудшение самочувствия. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на соцсети осужденного, он описал, как к нему относятся другие заключенные и выразил недовольство своим положением.
Однако в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области заявили, что администрация колонии и другие заключенные не оказывают на него никакого давления. Согласно информации ведомства, Хилми Форкс отбывает наказание в обычном режиме, соблюдая все установленные правила. Все происходит в рамках действующего законодательства и порядка.