Вынесен приговор свердловскому колдуну

Мужчина признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В суде установлено, что мужчина под видом колдуна-мага познакомился в интернете на сайте знакомств с женщиной. Приехав к женщине домой, он заявил, что видит на ней порчу и срочно надо провести обряд очищения.