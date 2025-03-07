Вынесен приговор свердловскому колдуну

В Ревде (Свердловская область) к 1 году 8 месяцам принудительных работ приговорен мужчина, укравший деньги и ювелирные украшения под видом снятия порчи. Об этом сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Мужчина признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В суде установлено, что мужчина под видом колдуна-мага познакомился в интернете на сайте знакомств с женщиной. Приехав к женщине домой, он заявил, что видит на ней порчу и срочно надо провести обряд очищения.
«Для проведения обряда потерпевшая сложила деньги и ювелирные украшения в красные носки, в один из которых поместила 56 тыс. рублей, а в другой — кольца, серьги и цепочку. Проведя ритуал, осужденный сказал женщине смыть негативную энергию. Пока потерпевшая находилась в ванной, маг покинул квартиру, похитив ценности и деньги», — рассказала Канатова.
В общей сложности ущерб составил 137 тыс. рублей. Помимо принудительных работ, мужчина обязан вернуть потерпевшей 137 тыс. рублей.