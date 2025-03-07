Кражу 20 лошадей раскрыли в Красноярском крае

По данным полиции, потерпевший и другие коневладельцы из близлежащих деревень договорились с мужчиной о том, что скакуны будут пастись в общем стаде, за которым он будет присматривать за деньги.
«Такая устная договоренность работала на руку подозреваемому, как и то, что хозяева приезжали проведать питомцев редко. Тогда ранее не судимый мужчина решил чужих лошадей продать, а деньгами распорядиться по своему усмотрению. Так, с мая 2024 года по февраль 2025 года, со слов подозреваемого, он продал 7 коней покупателю из Хакасии, 3 — жителям района, а пропажу еще 10 объяснил разными чрезвычайными происшествиями: якобы кони умирали от укусов клещей или от того, что что-то съели, другие проваливались в глубокие промоины, каких-то сбивали машины», — рассказали в ГУ МВД.
В отношении недобросовестного пастуха возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 «Кража в особо крупном размере», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. На время следствия фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.