Кражу 20 лошадей раскрыли в Красноярском крае

«Такая устная договоренность работала на руку подозреваемому, как и то, что хозяева приезжали проведать питомцев редко. Тогда ранее не судимый мужчина решил чужих лошадей продать, а деньгами распорядиться по своему усмотрению. Так, с мая 2024 года по февраль 2025 года, со слов подозреваемого, он продал 7 коней покупателю из Хакасии, 3 — жителям района, а пропажу еще 10 объяснил разными чрезвычайными происшествиями: якобы кони умирали от укусов клещей или от того, что что-то съели, другие проваливались в глубокие промоины, каких-то сбивали машины», — рассказали в ГУ МВД.