7 марта в 1.21 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в г. Чашники по ул. Ленинской. Обнаружен погибший хозяин 1954 года рождения, пенсионер.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашниках при пожаре в пятиэтажке погиб пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
7 марта в 1.21 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в г. Чашники по ул. Ленинской. Обнаружен погибший хозяин 1954 года рождения, пенсионер.
Причины пожара и гибели устанавливаются.