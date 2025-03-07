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В Чашниках при пожаре в пятиэтажке погиб пенсионер

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашниках при пожаре в пятиэтажке погиб пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

7 марта в 1.21 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в г. Чашники по ул. Ленинской. Обнаружен погибший хозяин 1954 года рождения, пенсионер.

Причины пожара и гибели устанавливаются.