На Черноморском побережье собрано более 150 тысяч тонн загрязненного грунта

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, для дополнительной фильтрации было обработано 53,6 тысячи тонн грунта с использованием вибрационного оборудования. В Анапе и Темрюкском районе специалисты МЧС работают на 19 участках, где водолазные бригады провели более 1 100 погружений. В результате собрано порядка 2 тысяч мешков с нефтесодержащими отходами.