На Черноморском побережье собрано более 150 тысяч тонн загрязненного грунта

С момента начала работ удалось очистить свыше 384 км береговой линии, собрать почти 150 тысяч тонн загрязненного грунта и песка, а также вывезти около 110 тысяч тонн отходов на временные склады.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, для дополнительной фильтрации было обработано 53,6 тысячи тонн грунта с использованием вибрационного оборудования. В Анапе и Темрюкском районе специалисты МЧС работают на 19 участках, где водолазные бригады провели более 1 100 погружений. В результате собрано порядка 2 тысяч мешков с нефтесодержащими отходами.
Кроме того, с помощью подводных телеуправляемых аппаратов обследовано более 3 876 квадратных метров морского дна, а три эжекторные установки помогли извлечь свыше 6 тонн мазута.
В Черном море также ведутся активные работы по ликвидации последствий загрязнения. Специалисты обследовали территорию площадью более 9,4 тысячи квадратных километров, обработали сорбентом свыше 60,9 тысячи квадратных метров и собрали около 25 тонн нефтесодержащей смеси.
На Кубани из-за роста температуры воздуха фиксируются новые случаи выбросов мазута. В связи с этим экологи и специалисты МЧС проводят мониторинг 265 км побережья. Уже собрано около 147,8 тысячи тонн загрязненного грунта и песка. Работы по очистке продолжаются в круглосуточном режиме, чтобы минимизировать экологический ущерб.