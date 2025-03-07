Суд в Минске признал украинский Telegram-канал экстремистским

Кроме того, решениями других судов в начале марта экстремистскими объявлены несколько аккаунтов в Instagram*. Среди них storks_histoty, belaryski.patruyot.47, eurobelarus и alieh_baradzin. Попал в перечень также Telegram-канал «Суполка Беларусы Уроцлава» и аккаунт с идентификатором litvin_z_bchb в TikTok.