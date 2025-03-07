Суд в Минске признал украинский Telegram-канал экстремистским

Соответствующее решение принял суд Центрального района Минска 4 марта 2025 года. Он также признал экстремистским чат этого канала и его Telegram-бот.
Кроме того, решениями других судов в начале марта экстремистскими объявлены несколько аккаунтов в Instagram*. Среди них storks_histoty, belaryski.patruyot.47, eurobelarus и alieh_baradzin. Попал в перечень также Telegram-канал «Суполка Беларусы Уроцлава» и аккаунт с идентификатором litvin_z_bchb в TikTok.
В феврале 2025 года министр информации Беларуси Марат Марков сообщал, что всего в стране около семи тысяч информационных материалов признаны экстремистскими.
«К 15 150 интернет-ресурсам, которые противоречат интересам государства, ограничен доступ. И это количество постоянно увеличивается», — сказал министр.
* принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская.