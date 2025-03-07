Пожар в деревне в Башкирии погубил 67-летнего мужчину

По данным МЧС, за прошедшие сутки в регионе не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, а на водных объектах происшествий также не произошло. Огнеборцы потушили семь пожаров, а для ликвидации последствий ДТП сотрудники экстренной службы привлекались шесть раз.