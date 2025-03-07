Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в деревне в Башкирии погубил 67-летнего мужчину

В Башкирии пожар в деревне Степная унес жизни пенсионера.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 марта, в деревне Степная Мечетлинского района произошел пожар, унесший жизнь человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Возгорание случилось в квартире двухквартирного шлакоблочном дома с дощатой верандой. Сотрудники МЧС России и добровольцы оперативно потушили огонь, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось. На веранде были обнаружены фрагменты тела 67-летнего мужчины.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы и дознаватели МЧС России. Они устанавливают причины возгорания и обстоятельства трагедии.

По данным МЧС, за прошедшие сутки в регионе не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, а на водных объектах происшествий также не произошло. Огнеборцы потушили семь пожаров, а для ликвидации последствий ДТП сотрудники экстренной службы привлекались шесть раз.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.