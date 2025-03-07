Пожар в деревне в Башкирии погубил 67-летнего мужчину

Сегодня, 7 марта, в деревне Степная Мечетлинского района произошел пожар, унесший жизнь человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.
Возгорание случилось в квартире двухквартирного шлакоблочном дома с дощатой верандой. Сотрудники МЧС России и добровольцы оперативно потушили огонь, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось. На веранде были обнаружены фрагменты тела 67-летнего мужчины.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы и дознаватели МЧС России. Они устанавливают причины возгорания и обстоятельства трагедии.
По данным МЧС, за прошедшие сутки в регионе не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, а на водных объектах происшествий также не произошло. Огнеборцы потушили семь пожаров, а для ликвидации последствий ДТП сотрудники экстренной службы привлекались шесть раз.
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