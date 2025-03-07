Под Тосно легковушка влетела в столб электропередач, в аварии погиб ребенок

По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением. Авария произошла утром 7 марта на трассе между Тосно и поселком Ушаки. Как позже сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ДТП погиб ребенок, еще три человека пострадали.