Под Тосно легковушка влетела в столб электропередач, в аварии погиб ребенок

По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением. Авария произошла утром 7 марта на трассе между Тосно и поселком Ушаки. Как позже сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ДТП погиб ребенок, еще три человека пострадали.
Тосненская городская прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки сотрудники ведомства дадут оценку всем обстоятельствам случившегося.
«Ход и результаты доследственной проверки поставлены городской прокуратурой на контроль», — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что иномарка сбила выбежавшего на дорогу трехлетнего ребенка на Херсонской улице.