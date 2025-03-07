В Воронеже 84-летняя пенсионерка попала под колеса фуры: женщина умерла в больнице

По данным правоохранителей, за рулем грузовика находился 35-летний мужчина — местный житель. Он двигался со стороны улицы Грамши в направлении улицы Матросова. Водитель по какой-то причине не успел затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом, по которому в это время проезжую часть переходила пожилая жительница Семилукского района.