В Воронеже 84-летняя пенсионерка попала под колеса фуры: женщина умерла в больнице

По данным правоохранителей, за рулем грузовика находился 35-летний мужчина — местный житель. Он двигался со стороны улицы Грамши в направлении улицы Матросова. Водитель по какой-то причине не успел затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом, по которому в это время проезжую часть переходила пожилая жительница Семилукского района.
Всего за минувшие сутки на дорогах Воронежской области было зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий. 85 аварий из общего числа произошли в региональном центре, еще 21 — в районах, 7 — на трассах федерального значения. Шесть человек пострадали. Один — погиб.