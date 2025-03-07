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В Воронеже 84-летняя пенсионерка попала под колеса фуры: женщина умерла в больнице

84-летняя пенсионерка попала под колеса большегруза Renault Premium. ДТП произошло на улице Матросова вчера днем, 6 марта. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что пострадавшая умерла в больнице вскоре после случившегося.

По данным правоохранителей, за рулем грузовика находился 35-летний мужчина — местный житель. Он двигался со стороны улицы Грамши в направлении улицы Матросова. Водитель по какой-то причине не успел затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом, по которому в это время проезжую часть переходила пожилая жительница Семилукского района.

Всего за минувшие сутки на дорогах Воронежской области было зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий. 85 аварий из общего числа произошли в региональном центре, еще 21 — в районах, 7 — на трассах федерального значения. Шесть человек пострадали. Один — погиб.