Масштабные пожары в Приморском крае сфотографировали из космоса

Космический аппарат «Ресурс-П» сфотографировал масштабные пожары в Приморском крае. Горят более 840 гектаров. Снимок опубликован в официальном Telegram-канале «Роскосмоса».
Отметим, что в настоящее время в Приморье зарегистрировано более 10 природных пожаров. Пламя охватило огромную площадь — более 840 гектаров. Основные очаги возгорания зарегистрированы в Партизанском, Пограничном, Ханкайском и Уссурийском округах.
Напомним, в 14 муниципальных образованиях края ввели особый противопожарный режим. Это позволит оперативнее реагировать на сигналы о возгораниях и быстрее приступать к ликвидации пожаров.