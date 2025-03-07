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Масштабные пожары в Приморском крае сфотографировали из космоса

Космический аппарат зафиксировал более 840 гектаров пожаров в Приморском крае.

Источник: Роскосмос

Космический аппарат «Ресурс-П» сфотографировал масштабные пожары в Приморском крае. Горят более 840 гектаров. Снимок опубликован в официальном Telegram-канале «Роскосмоса».

Отметим, что в настоящее время в Приморье зарегистрировано более 10 природных пожаров. Пламя охватило огромную площадь — более 840 гектаров. Основные очаги возгорания зарегистрированы в Партизанском, Пограничном, Ханкайском и Уссурийском округах.

Напомним, в 14 муниципальных образованиях края ввели особый противопожарный режим. Это позволит оперативнее реагировать на сигналы о возгораниях и быстрее приступать к ликвидации пожаров.