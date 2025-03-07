Масштабные пожары в Приморском крае сфотографировали из космоса

Отметим, что в настоящее время в Приморье зарегистрировано более 10 природных пожаров. Пламя охватило огромную площадь — более 840 гектаров. Основные очаги возгорания зарегистрированы в Партизанском, Пограничном, Ханкайском и Уссурийском округах.