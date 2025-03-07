В Куйтунском районе парня осудили на 3,4 года за угнанное авто и ДТП

Произошло все в июне 2024. Подсудимый выпивал в гостях у своих родственников в поселке Лермонтовском, в какой-то момент решил прокатиться до соседней деревни, притом что у него не было водительских прав. Без спроса забрал у родни «Тойоту Камри», в которой в это время спал хозяин машины и его трехлетний сын. Ключей у него не было, тогда он нашел отвертку и запустил двигатель.