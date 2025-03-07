В Куйтунском районе парня осудили на 3,4 года за угнанное авто и ДТП

Произошло все в июне 2024. Подсудимый выпивал в гостях у своих родственников в поселке Лермонтовском, в какой-то момент решил прокатиться до соседней деревни, притом что у него не было водительских прав. Без спроса забрал у родни «Тойоту Камри», в которой в это время спал хозяин машины и его трехлетний сын. Ключей у него не было, тогда он нашел отвертку и запустил двигатель.
Пьяный водитель съехал в кювет. Прокуратура Иркутской области.
— Не обращая внимание на спящих, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, он направился на угнанном авто в деревню 3-я станица. Однако по дороге не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево, — рассказывают в ведомстве.
Автомобилист врезался в дерево. Прокуратура Иркутской области. В аварии пострадал ребенок. Фото: Следком Иркутской области.
В итоге пассажиры получили различные травмы, врачи отнесли их к категории тяжких. Осужденный признал свою вину и раскаялся. 7 марта 2025 стало известно, где он будет отбывать наказание. Виновный отправится в исправительную колонию-поселения на 3,4 года. Помимо этого ему запретили садиться за руль в течение двух лет.
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