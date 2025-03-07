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В Куйтунском районе парня осудили на 3,4 года за угнанное авто и ДТП

Осужденный сел за руль чужой машины, когда там спал 3-летний ребенок и его отец.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Куйтунском районе вынесли приговор 20-летнему парню, который угнал машину и попал в аварию. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре, СУ СКР и ГУ МВД России по Иркутской области.

Произошло все в июне 2024. Подсудимый выпивал в гостях у своих родственников в поселке Лермонтовском, в какой-то момент решил прокатиться до соседней деревни, притом что у него не было водительских прав. Без спроса забрал у родни «Тойоту Камри», в которой в это время спал хозяин машины и его трехлетний сын. Ключей у него не было, тогда он нашел отвертку и запустил двигатель.

Пьяный водитель съехал в кювет. Прокуратура Иркутской области.

— Не обращая внимание на спящих, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, он направился на угнанном авто в деревню 3-я станица. Однако по дороге не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево, — рассказывают в ведомстве.

Автомобилист врезался в дерево. Прокуратура Иркутской области. В аварии пострадал ребенок. Фото: Следком Иркутской области.

В итоге пассажиры получили различные травмы, врачи отнесли их к категории тяжких. Осужденный признал свою вину и раскаялся. 7 марта 2025 стало известно, где он будет отбывать наказание. Виновный отправится в исправительную колонию-поселения на 3,4 года. Помимо этого ему запретили садиться за руль в течение двух лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхове жильцам аварийного дома незаконно начисляли коммунальные платежи.