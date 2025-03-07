Пожар произошел в торговом центре в Железногорске-Илимском

В Железногорске-Илимском сегодня, 7 марта, произошел пожар в одном из павильонов торгового центра. К месту тушения возгорания направили 11 специалистов и три единицы техники. Огонь охватил площадь в 30 кв.метров, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.