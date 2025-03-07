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Пожар произошел в торговом центре в Железногорске-Илимском

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия.

Источник: МЧС РФ

В Железногорске-Илимском сегодня, 7 марта, произошел пожар в одном из павильонов торгового центра. К месту тушения возгорания направили 11 специалистов и три единицы техники. Огонь охватил площадь в 30 кв.метров, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В министерстве уточнили, что огнеборцы ликвидировали возгорание. В результате случившегося никто не пострадал.

Добавим, что прокуратура поставила на контроль установление все обстоятельств пожара в торговом павильоне, сообщили в пресс-службе надзорного органа. При наличии оснований будут приняты меры реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.