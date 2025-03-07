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В Астане вынесли приговор по делу о гибели людей в общежитии

АСТАНА, 7 мар — Sputnik. В Астане вынесли приговор по делу о гибели людей в общежитии, сообщили в МЧС Казахстана.

Источник: Пресс-служба акимата города

Тогда погибли три человека, включая одного несовершеннолетнего.

Расследование проводилось по статье 292 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Установлено, что владелица общежития незаконно сдавалa комнаты без оформления договоров и необходимых документов. Требования пожарной безопасности систематически игнорировались — в здании отсутствовали средства противопожарной защиты.

отметили в МЧС

Вина подсудимой была доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертов и другими материалами уголовного дела. Решением межрайонного суда по уголовным делам города Астаны она признана виновной и приговорена к 5 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.