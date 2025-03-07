В Астане вынесли приговор по делу о гибели людей в общежитии

Расследование проводилось по статье 292 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Установлено, что владелица общежития незаконно сдавалa комнаты без оформления договоров и необходимых документов. Требования пожарной безопасности систематически игнорировались — в здании отсутствовали средства противопожарной защиты.