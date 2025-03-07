Главе поселка Камские Поляны избрали меру пресечения по делу о взятке

Следствие полагает, что в январе директор «Водоканала» получил в качестве взятки от директора управляющей компании района iPhone 16 Pro стоимостью 108 тыс. рублей и аксессуары к нему на 10 тыс. рублей. Общая сумма взятки составила 118 тыс. рублей. Гаджет вместе с аксессуарами он передал главе поселка Камские Поляны с просьбой оказывать покровительство в работе УК и ее директору.