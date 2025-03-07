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В Минусинске арестован подозреваемый в убийстве супружеской пары

Минусинский городской суд вынес решение о заключении под стражу на два месяца мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве пожилой супружеской пары.

Источник: AP 2024

По данным следствия, инцидент произошел по улице Тимирязева. Подозреваемый Ян А. пришел к супруге, но та отказалась его впустить. После этого мужчина решил проникнуть в квартиру через балкон соседей — пожилой супружеской пары. Пенсионеры впустили его в квартиру, но отказались предоставить доступ к лоджии.

В ответ на отказ подозреваемый связал руки 66-летней женщине скотчем, а когда муж пенсионерки попытался вмешаться, напал на обоих с канцелярским ножом и ножницами. От полученных ран супруги скончались на месте происшествия.

После совершения преступления мужчина похитил из квартиры мобильный телефон, денежные средства и ключи от автомобиля KIA, на котором скрылся в Красноярск.

В настоящее время расследование продолжается. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу сроком на два месяца.