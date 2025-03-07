В Минусинске арестован подозреваемый в убийстве супружеской пары

По данным следствия, инцидент произошел по улице Тимирязева. Подозреваемый Ян А. пришел к супруге, но та отказалась его впустить. После этого мужчина решил проникнуть в квартиру через балкон соседей — пожилой супружеской пары. Пенсионеры впустили его в квартиру, но отказались предоставить доступ к лоджии.