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В Башкирии задержали мошенницу, похитившую 300 миллионов рублей

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Полиция задержала мошенницу, похитившую у граждан более 300 миллионов рублей в Башкирии, женщине не помогла даже смена фамилии и отчества, сообщила в пятницу представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: © РИА Новости

«В республике Башкортостан мои коллеги пресекли противоправную деятельность местной жительницы, подозреваемой в многомиллионном мошенничестве. Меры конспирации, в том числе смена установочных данных, не помогли ей “замести следы”, — написала Волк в Telegram-канале.

Предварительно установлено, что предпринимательница из Уфы в течение нескольких лет использовала различные криминальные схемы с целью хищения сбережений граждан. Она входила в доверие к людям и под различными предлогами убеждала вложить деньги в строительный бизнес или другой прибыльный проект.

По словам Волк, нередко злоумышленница предлагала взять кредит. Небольшую часть суммы возвращала потерпевшим, оставшуюся забирала себе, обещая, что в дальнейшем сама выплатит заем. Чтобы убедить граждан, женщина даже нотариально оформляла обязательства о намерении погашать кредит. Однако в последующем не выполняла свои обещания. По имеющимся данным, общий ущерб от противоправной деятельности превышает 300 миллионов рублей.

С целью уклонения от возврата денег и продолжения противоправной деятельности в феврале 2024 года злоумышленница сменила фамилию и отчество. Полиция задержала подозреваемую по месту жительства.

Следователем возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество). В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, банковские и сим-карты, печати организаций, трудовые книжки и оргтехника.