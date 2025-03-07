В Башкирии задержали мошенницу, похитившую 300 миллионов рублей

По словам Волк, нередко злоумышленница предлагала взять кредит. Небольшую часть суммы возвращала потерпевшим, оставшуюся забирала себе, обещая, что в дальнейшем сама выплатит заем. Чтобы убедить граждан, женщина даже нотариально оформляла обязательства о намерении погашать кредит. Однако в последующем не выполняла свои обещания. По имеющимся данным, общий ущерб от противоправной деятельности превышает 300 миллионов рублей.