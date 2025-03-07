Самарец вложил в инвестиции более 750 тысяч рублей и остался ни с чем

В полицию обратился 51-летний житель Самары. Мужчина рассказал, что нашел объявление в сети Интернет о возможности инвестирования денежных средств. В общей сложности мужчина вложил в лже-инвестиции более 730 000 рублей. Когда самарец осознал, что стал жертвой мошенников, обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.