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Самарец вложил в инвестиции более 750 тысяч рублей и остался ни с чем

В результате общения с «брокером» заявитель перевел часть личных сбережений, оформил кредит и кредитную карту.

В полицию обратился 51-летний житель Самары. Мужчина рассказал, что нашел объявление в сети Интернет о возможности инвестирования денежных средств. В общей сложности мужчина вложил в лже-инвестиции более 730 000 рублей. Когда самарец осознал, что стал жертвой мошенников, обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.