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В аэропорту Алматы мужчина пытался взять в заложники сотрудницу службы досмотра

АСТАНА, 7 мар — Sputnik. Семь минут потребовалось сотрудникам линейного отделения полиции аэропорта Алматы, чтобы обезоружить и уложить на пол злоумышленника.

Источник: sputnik.kz

В аэропорту Алматы 7 марта 2025 года неизвестный мужчина пытался захватить заложницу и угрожал ножом. Мотивы его поступка пока неизвестны.

Об инциденте рассказала пресс-служба аэропорта.

Касательно инцидента в Международном аэропорту Алматы, произошедшего 7 марта 2025 года в зоне предполетного досмотра, сообщаем следующее. Около 11:45 местного времени в терминале внутренних рейсов (Т1) в зону предполетного досмотра подошёл деструктивный мужчина под видом пассажира. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили мужчину предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом. Через 7 мин мужчина был обезоружен сотрудниками линейного отдела полиции (ЛОП) на территории аэропорта и сотрудниками САБ МАА. На данный момент мужчина находится в ЛОП и данным инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов.

сообщил департамент корпоративных коммуникаций Международного аэропорта «Алматы»

Полиция пока не выступала с комментариями.