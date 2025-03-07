В аэропорту Алматы мужчина пытался взять в заложники сотрудницу службы досмотра

Касательно инцидента в Международном аэропорту Алматы, произошедшего 7 марта 2025 года в зоне предполетного досмотра, сообщаем следующее. Около 11:45 местного времени в терминале внутренних рейсов (Т1) в зону предполетного досмотра подошёл деструктивный мужчина под видом пассажира. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили мужчину предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом. Через 7 мин мужчина был обезоружен сотрудниками линейного отдела полиции (ЛОП) на территории аэропорта и сотрудниками САБ МАА. На данный момент мужчина находится в ЛОП и данным инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов.