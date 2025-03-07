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71-летняя женщина пострадала при пожаре в Ростове-на-Дону

В Ростове пожилая хозяйка частного дома получила ожоги при пожаре.

Источник: Комсомольская правда

На улице Боряна в Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме пострадала 71-летняя хозяйка, ее с ожогами передали медикам. Об этом утром 7 марта сообщили в пресс-службе управления МЧС.

— Огнем была охвачена кровля двухэтажного дома. Площадь горения составляла 100 кв. метров. Тушение вели 24 человек, использовалось шесть единиц техники. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют специалисты, — прокомментировали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Спасатели просят жителей Дона быть предельно осторожными с огнем и электротехникой. Также следует периодически проверять состояние проводки. Всем рекомендуют иметь дома огнетушитель и пожарный извещатель.