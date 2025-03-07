Что известно о восстании в провинциях Сирии рядом с базами ВС РФ

В провинции Латакия с центром в одноименном городе проживает преимущественно алавитское население Сирии, представляющее собой религиозное меньшинство. Алавитов, к которым принадлежит семья Асадов, в республике около 2,3 млн человек, что составляет 10% населения страны. После смены режима в республике, по данным The Wall Street Journal, алавиты опасаются за свое будущее. Вероятно, это могло стать одной из причин вооруженного мятежа.