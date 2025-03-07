Что известно о восстании в провинциях Сирии рядом с базами ВС РФ

Кто поднял восстание
Боестолкновения спровоцировали силы, лояльные бывшему президенту республики Башару Асаду. 6 марта они напали на несколько военных объектов в провинции Латакия и городе Тартусе на побережье Средиземного моря.
В провинции Латакия с центром в одноименном городе проживает преимущественно алавитское население Сирии, представляющее собой религиозное меньшинство. Алавитов, к которым принадлежит семья Асадов, в республике около 2,3 млн человек, что составляет 10% населения страны. После смены режима в республике, по данным The Wall Street Journal, алавиты опасаются за свое будущее. Вероятно, это могло стать одной из причин вооруженного мятежа.
Где произошли боестолкновения
Отряды ополчения Асада атаковали военные объекты в нескольких городах.
В городе Джабла в провинции Латакия, по данным SANA, мятежники напали на несколько блокпостов управления госбезопасности. Ожесточенные бои велись рядом с морским колледжем, уточняет Syria TV. Чтобы устранить ополченцев, сирийское Министерство обороны направило вооруженное подкрепление, вертолеты и самолеты.
По информации SANA, участники восстания также атаковали здания и транспортные средства Министерства обороны недалеко от населенного пункта Бейт-Ана в Латакии.
Reuters со ссылкой на местного жителя пишет, что в городе Тартусе также зафиксированы антиправительственные протесты. Митингующих было много, поэтому силы безопасности открыли огонь, желая разогнать толпу.
Агентство «РИА Новости» со ссылкой на сирийские официальные СМИ сообщает о боестолкновениях в провинции Деръа на юге страны.
Директор департамента общественной безопасности провинции Латакии Мустафа Кнефити рассказал, что мятежники разгромили и уничтожили общественные здания. Среди военных Минобороны и сотрудников служб безопасности есть раненные, по меньшей мере 16 человек из них погибли, сообщает Sky News Arabia.
Потери есть и среди повстанцев. Агентство SANA со ссылкой на источник в службе общей безопасности заявляет, что в Джебле правительственные войска ликвидировали бывшего главу службы воздушной разведки Сирии.
Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что в столкновениях погибли по меньшей мере 16 человек, а силы безопасности убили 28 сторонников Асада и трех мирных жителей, передает AP.
Действия властей
Запрет на передвижение на улицах и нахождение в общественных местах также введен в городах Хомсе и Латакии. В Хомсе комендантский час действовал до 8:00 7 марта, уточняет «Коммерсантъ» со ссылкой на канал «Аль-Маядин».
Поддержка населением действующего режима
7 марта в Сирии проходят массовые акции поддержки действующей армии и против ополченцев Асада. Митинги и демонстрации зафиксированы в разных городах Сирии, сообщает телеканал Syria TV в своем Telegram-канале.
В списке населенных пунктов, где прошли акции поддержки новым сирийским властям: Латкия, Кунейтра, Деръа, Кардаха, Хомс.
Где находятся российские военные базы
В провинции Латакия, где сейчас активизировали ополченцы Асада, неподалеку от города Джебла, располагается авиабаза Хмеймим, где сосредоточена авиационная группа ВКС России. Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ находится в городе Тартус. По данным RTVI, первый военный объект был создан в 2015 году, второй действует с 1971 года.
Существование российских военных баз в Сирии сейчас находится под вопросом. Их будущее во многом зависит от решения новых сирийских властей. Российские делегации ведут переговоры с правительством республики.
Напомним, смена власти в Сирии произошла в конце 2024 года. Башар Асад снял с себя полномочия президента 8 декабря, после того как вооруженные оппозиционные формирования успешно провели наступление на сирийскую армию. К власти пришли представители группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (*ХТШ, признана террористической и запрещена в России). 29 января президентом Сирии на переходный период объявили Ахмеда аш-Шараа.