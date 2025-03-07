Стаи бродячих псов нападают на сочинцев

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жительницы города Сочи. Она рассказала, что в некоторых районах Адлера рядом со школами и детскими площадками обитают бездомные собаки, которые нападают на людей. По её словам, обращения в соответствующие органы не привели к решению проблемы, уточнили в пресс-службе ведомства.