Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стаи бродячих псов нападают на сочинцев

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю начало проверку по этому вопросу. Глава ведомства поручил руководителю управления Андрею Маслову предоставить отчёт о предварительных и окончательных результатах расследования.

Источник: администрация Краснодара

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жительницы города Сочи. Она рассказала, что в некоторых районах Адлера рядом со школами и детскими площадками обитают бездомные собаки, которые нападают на людей. По её словам, обращения в соответствующие органы не привели к решению проблемы, уточнили в пресс-службе ведомства.