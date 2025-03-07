В Новосибирской области задержали вора за кражи в квартирах с открытыми дверями

В Бердске задержали 34-летнего мужчину по подозрению в серии квартирных краж. Бердчанин проникал в открытые квартиры ночью и забирал ценные вещи.
— Мужчина дергал дверные ручки и, обнаружив открытую дверь, заходил внутрь и похищал ценное имущество. В Советском районе Новосибирска он вынес из квартиры две сумки с документами и деньгами. Ущерб составил 35 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Также в Бердске мужчина тоже зашел в незапертую квартиру. Не найдя ничего в прихожей, он прошел в комнату, где спал подросток, и унес его телефон.
Сейчас бердчанин под стражей, на него возбудили уголовное дело по статье 158 части 3 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Ранее он привлекался за аналогичные преступления. Его также проверят на причастность к другим случаям краж с проникновением.