В Новосибирской области задержали вора за кражи в квартирах с открытыми дверями

Сейчас бердчанин под стражей, на него возбудили уголовное дело по статье 158 части 3 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Ранее он привлекался за аналогичные преступления. Его также проверят на причастность к другим случаям краж с проникновением.