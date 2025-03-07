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В Крыму собака напала на семилетнего ребенка

5 марта 2025 года в Керчи агрессивная собака напала на семилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома, укусив его за ногу.

Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Отмечается, что собака, возможно, принадлежит местному жителю, который выпускает своих животных на самовыгул. При этом стая регулярно нападает на граждан, однако меры реагирования не принимаются.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования. В свою очередь главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю организовало проверку.

Накануне В Севастополе на 27-летнего местного жителя напала собака. Хозяина животного уже установили. Проводится проверка.