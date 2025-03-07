Следователи СК проведут проверку по факту избиения девочки в Пермском крае

Следователи проведут процессуальную проверку по факту избиения несовершеннолетней в Пермском крае, сообщили в региональном СУ СК РФ.
Речь идёт об избиении и издевательствах, которым 17-летняя девушка подвергла 16-летнюю на территории одного из учебных заведений посёлка Зюкайка в Верещагинском муниципальном округе. Происходящее снимали на видео, а запись позднее попала в Сеть.
В СУ СК РФ по Пермскому краю сообщили, что следователи Верещагинского межрайонного следственного отдела проводят процессуальную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в ГУ МВД по Пермскому краю perm.aif.ru рассказали, что мать пострадавшей ещё 5 марта обратилась в полицию. Все причастные к инциденту лица уже установлены. В отношении мамы 17-летней нападавшей уже составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.