Следователи СК проведут проверку по факту избиения девочки в Пермском крае

Ранее в ГУ МВД по Пермскому краю perm.aif.ru рассказали, что мать пострадавшей ещё 5 марта обратилась в полицию. Все причастные к инциденту лица уже установлены. В отношении мамы 17-летней нападавшей уже составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.