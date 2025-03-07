Калининградец, мечтавший о работе на заграничной шоколадной фабрике, отдал мошенникам 700 тыс. рублей

Калининградец нашел в интернете объявление о работе за границей на шоколадной фабрике и очень обрадовался — зарплату предлагали хорошую. 39-летний мужчина перешел по ссылке, заполнил анкету и стал ждать ответа. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, ответили соискателю мошенники, которые выманили у него 700 тысяч рублей.
Деньги были нужны якобы для того, чтобы оформить все документы, а также за юридическое сопровождение всех сделок. Мужчина повиновался — перевел 700 тысяч, из которых 170 тысяч взял в кредит.
На шоколадную фабрику горожанин в итоге не поехал, да и денег своих больше не видел.
Аферистов ищут.