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Калининградец, мечтавший о работе на заграничной шоколадной фабрике, отдал мошенникам 700 тыс. рублей

В Калининграде мужчина стал жертвой изобретательных телефонных интернет-мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Калининградец нашел в интернете объявление о работе за границей на шоколадной фабрике и очень обрадовался — зарплату предлагали хорошую. 39-летний мужчина перешел по ссылке, заполнил анкету и стал ждать ответа. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, ответили соискателю мошенники, которые выманили у него 700 тысяч рублей.

Деньги были нужны якобы для того, чтобы оформить все документы, а также за юридическое сопровождение всех сделок. Мужчина повиновался — перевел 700 тысяч, из которых 170 тысяч взял в кредит.

На шоколадную фабрику горожанин в итоге не поехал, да и денег своих больше не видел.

Аферистов ищут.