Калининградец, мечтавший о работе на заграничной шоколадной фабрике, отдал мошенникам 700 тыс. рублей

Калининградец нашел в интернете объявление о работе за границей на шоколадной фабрике и очень обрадовался — зарплату предлагали хорошую. 39-летний мужчина перешел по ссылке, заполнил анкету и стал ждать ответа. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, ответили соискателю мошенники, которые выманили у него 700 тысяч рублей.