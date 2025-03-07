Экс-ректору Пермского педуниверситета Колесникову ужесточили наказание

Напомним, в ноябре 2024 года Свердловский районный суд Перми вынес приговор Андрею Колесникову, а также бывшему заведующему кафедрой педагогического университета Константину Безукладникову и предпринимателю Анжелике Отрадновой. Колесников обвинялся в мошенничестве и растрате, но тогда был признан виновным в халатности. Ему назначили 250 часов обязательных работ, однако освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Остальные фигуранты получили условные сроки. Суд также постановил взыскать с них причиненный ущерб. Прокуратура обжаловала первоначальный приговор.