Экс-ректору Пермского педуниверситета Колесникову ужесточили наказание

Суд апелляционной инстанции подтвердил вину Колесникова в присвоении 25,9 миллионов рублей и незаконных операциях с платежными средствами. Ему назначили условное лишение свободы на пять лет и штраф в размере 800 тысяч рублей, сообщает properm.ru.
Напомним, в ноябре 2024 года Свердловский районный суд Перми вынес приговор Андрею Колесникову, а также бывшему заведующему кафедрой педагогического университета Константину Безукладникову и предпринимателю Анжелике Отрадновой. Колесников обвинялся в мошенничестве и растрате, но тогда был признан виновным в халатности. Ему назначили 250 часов обязательных работ, однако освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Остальные фигуранты получили условные сроки. Суд также постановил взыскать с них причиненный ущерб. Прокуратура обжаловала первоначальный приговор.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что экс-руководитель центра стратегического развития науки Башкирии Касыханов получил реальный срок.