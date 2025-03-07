Аферисты в Краснодаре обманули пациентов на 152 млн рублей

Мошенники открыли медицинские центры в Краснодаре и Сочи, где предлагали бесплатную диагностику сосудов и консультации врача-флеболога. Сотрудники этих учреждений не имели медицинского образования и проводили обследования на аппаратах, которые не могли выявить заболевания.