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Аферисты в Краснодаре обманули пациентов на 152 млн рублей

Двое жителей Москвы организовали сеть фиктивных медицинских центров в Краснодарском крае. В этих центрах пациентам ставились ложные диагнозы, что нанесло ущерб здоровью более 1600 человек на сумму свыше 152 миллионов рублей.

Мошенники открыли медицинские центры в Краснодаре и Сочи, где предлагали бесплатную диагностику сосудов и консультации врача-флеболога. Сотрудники этих учреждений не имели медицинского образования и проводили обследования на аппаратах, которые не могли выявить заболевания.

После обследования они убеждали пациентов в необходимости срочного лечения несуществующего «варикозного расширения вен», рекомендуя им изделия, не предназначенные для терапии этого заболевания. Опасаясь за своё здоровье, клиенты покупали рекомендуемые матрасы, повязки и подушки, оформляя кредитные договоры прямо в центрах.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере) направлено в суд. Москвичам грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.