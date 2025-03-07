Аферисты в Краснодаре обманули пациентов на 152 млн рублей

Мошенники открыли медицинские центры в Краснодаре и Сочи, где предлагали бесплатную диагностику сосудов и консультации врача-флеболога. Сотрудники этих учреждений не имели медицинского образования и проводили обследования на аппаратах, которые не могли выявить заболевания.
После обследования они убеждали пациентов в необходимости срочного лечения несуществующего «варикозного расширения вен», рекомендуя им изделия, не предназначенные для терапии этого заболевания. Опасаясь за своё здоровье, клиенты покупали рекомендуемые матрасы, повязки и подушки, оформляя кредитные договоры прямо в центрах.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере) направлено в суд. Москвичам грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.