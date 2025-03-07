Жительницу Хабаровска будут судить за организацию незаконной миграции

ХАБАРОВСК, 7 мар — РИА Новости. Специалист учебно-методического центра для иностранцев с коллегами организовала бизнес на незаконной миграции в Хабаровске, поставив за деньги аттестацию по знанию русского языка и истории не менее 40 иностранным гражданам, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
«Жительница Хабаровска, являясь специалистом по учебно-методической работе экзаменационного центра для иностранцев одного из высших учебных заведений России, создала организованную преступную группу (ОПГ), в состав которой вошли трое ее знакомых. С 2022 по 2024 год в ходе принятия экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства России участники группы не менее 40 экзаменуемым иностранцам предоставили правильные ответы», — сообщает следственное управление.
Как сообщает прокуратура региона, участники ОПГ оказывали содействие в сдаче комплексных экзаменов на территории Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре иностранцам, не владеющим русским языком. За оказанные услуги соучастники получали не менее 3 тысяч рублей с иностранца.
Отмечается, что на основании выданных по итогам экзаменов сертификатов иностранцы незаконно получили право осуществлять трудовую деятельность и временно пребывать в России.
Фигуранты (три женщины и мужчина) обвиняются в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации (пункт «а» части 2 ст. 322.1 УК РФ). Наказание по этой статье — лишение свободы от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения.