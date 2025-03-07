Жительницу Хабаровска будут судить за организацию незаконной миграции

«Жительница Хабаровска, являясь специалистом по учебно-методической работе экзаменационного центра для иностранцев одного из высших учебных заведений России, создала организованную преступную группу (ОПГ), в состав которой вошли трое ее знакомых. С 2022 по 2024 год в ходе принятия экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства России участники группы не менее 40 экзаменуемым иностранцам предоставили правильные ответы», — сообщает следственное управление.