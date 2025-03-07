Следователи рассказали о свидетелях убийства экс-мэра Самары Тархова

Следователи рассказали, что в деле об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи есть свидетели. Напомним, что в двойном убийстве призналась единственная внучка Тарховых Екатерина. Она рассказала про сообщника, который ей помогал, и про хронологию убийства. Мужчина якобы расчленил тела отравленных Тарховых, после чего их останки раскидали по мусоркам.
Следователи продолжают разбираться в этом запутанном деле, где вопросов пока больше, чем ответов. Продолжается поиск останков тел, но пока они не найдены.
Свидетельские показания могут пролить свет на убийство Виктора Тархова и его супруги. Следователи полагают, что мотив преступления можно определить вполне уверенно. Об этом рассказал и.о. руководителя СК Самарской области Александр Воеводин в эфире ГТРК «Самара».