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Следователи рассказали о свидетелях убийства экс-мэра Самары Тархова

Стало известно, как продвигается расследование убийства бывшего мэра Самары и его жены.

Источник: Комсомольская правда

Следователи рассказали, что в деле об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи есть свидетели. Напомним, что в двойном убийстве призналась единственная внучка Тарховых Екатерина. Она рассказала про сообщника, который ей помогал, и про хронологию убийства. Мужчина якобы расчленил тела отравленных Тарховых, после чего их останки раскидали по мусоркам.

Следователи продолжают разбираться в этом запутанном деле, где вопросов пока больше, чем ответов. Продолжается поиск останков тел, но пока они не найдены.

Свидетельские показания могут пролить свет на убийство Виктора Тархова и его супруги. Следователи полагают, что мотив преступления можно определить вполне уверенно. Об этом рассказал и.о. руководителя СК Самарской области Александр Воеводин в эфире ГТРК «Самара».