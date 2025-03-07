Следователи рассказали о свидетелях убийства экс-мэра Самары Тархова

Следователи рассказали, что в деле об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи есть свидетели. Напомним, что в двойном убийстве призналась единственная внучка Тарховых Екатерина. Она рассказала про сообщника, который ей помогал, и про хронологию убийства. Мужчина якобы расчленил тела отравленных Тарховых, после чего их останки раскидали по мусоркам.