Спасатели эвакуировали фрирайдеров со склона хребта Аигба в Сочи, сообщает пресс-служба МЧС России.
В ведомстве рассказали, что двое сноубордистов выехали за пределы одного из горнолыжных курортов города, катались по северному склону. Однако на спуске один из них доехал до шапки замершего водопада и оказался на краю обрыва.
Как рассказал фрирайдер, под ним был лед, отползти назад было невозможно. Второй сноубордист смог остановиться на крутом скальном выступе чуть выше товарища.
Так, оказавшись на уроне 1,7 тыс. метров, они вызвали спасателей. Их забрали на вертолет с помощью лебедки.
Ранее мы писали, в горах Сочи спасатели нашли тело пропавшего во время схода лавины лыжника. Обнаружить погибшего удалось при помощи прибора лавинного поиска RECCO. Фрирайдер находился на глубине 2,5 метров возле нижнего края сошедшей лавины.