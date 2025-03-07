Незаконную охоту на косулю и лося пресекли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сотрудники охотнадзора продолжают выявлять незаконную добычу диких животных. За последнюю неделю пресечены случаи охоты на косулю и лося без разрешительных документов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.