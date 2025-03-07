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Незаконную охоту на косулю и лося пресекли в Хабаровском крае

В отношении нарушителей будут приняты меры в соответствии с законодательством РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае сотрудники охотнадзора продолжают выявлять незаконную добычу диких животных. За последнюю неделю пресечены случаи охоты на косулю и лося без разрешительных документов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Специалисты провели 23 выездные проверки. Под пристальное внимание попали 167 человек и 89 транспортных средств.

«В ходе рейдов обнаружены девять нарушений природоохранного законодательства. В отношении браконьеров составлены административные протоколы, изъяты две единицы огнестрельного оружия и продукция незаконной охоты», — рассказали в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Подобные проверки проводятся регулярно. Незаконная добыча животных грозит штрафами, конфискацией оружия и, в ряде случаев, уголовной ответственностью.