В Ростовской области задержали осужденного экс-главу Усть-Кута

Экс-главу Усть-Кута задержали в Ростовской области в связи с пересмотром приговора по уголовному делу. Как стало известно КП-Иркутск, сейчас его этапируют в Иркутск для исполнения наказания.
Напомним, чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, избиении бывшего заместителя мэра Усть-Кутского района и в превышении должностных полномочий. В августе 2024 его приговорили к четырем годам условно, однако гособвинитель обжаловал решение.
После чего суд вынес иной приговор — бывший градоначальник проведет 10 лет в колонии строгого режима и заплатит штраф в размере 13 миллионов рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пять человек из федерального розыска задержали в Иркутской области с начала марта. Преступники были осуждены за кражу, хранение наркотиков, мошенничество.