На трассе в Похвистневском районе две женщины погибли в аварии 7 марта

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла утром 7 марта в Похвистневском районе. На 22 километре дороги Похвистнево — Клявлино погибли две женщины, водитель и пассажир. Об обстоятельствах происшествия рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.