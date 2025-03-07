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На трассе в Похвистневском районе две женщины погибли в аварии 7 марта

Две женщины, водитель и пассажир, погибли в страшной аварии на дороге Похвистнево — Клявлино 7 марта.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла утром 7 марта в Похвистневском районе. На 22 километре дороги Похвистнево — Клявлино погибли две женщины, водитель и пассажир. Об обстоятельствах происшествия рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

— По предварительным данным, женщина 1976 года рождения за рулем LADA Vesta не справилась с управлением и выехала на встречку, — следует из пресс-релиза регионального МВД.

Машина столкнулась с тягачом Shacman. Судя по предоставленным полицией фото, легковушку буквально смяло. Женщины, которые находились в LADA Vesta, погибли на месте. Полицейские разбираются в обстоятельствах этой аварии. Проводится прокурорская проверка.