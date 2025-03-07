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Токаев поручил представить к госнаграде мужчину, освободившего заложницу в аэропорту Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации с захватом заложницы в аэропорту Алматы. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай, сообщает ИА El.kz.

Источник: Пресс-служба Акорды

Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.

сообщил Желдибай

Сегодня в международном аэропорту Алматы пассажир угрожал ножом сотруднице службы досмотра. Инцидент произошел около 11:45 в терминале внутренних рейсов. По данным пресс-службы аэропорта, мужчина отказался предъявить документы на требование сотрудников авиационной безопасности. В ответ на это он схватил одну из сотрудниц за волосы и начал угрожать ножом.

Через семь минут нарушитель был обезоружен сотрудниками линейного отдела полиции и службы авиационной безопасности аэропорта. В настоящее время он находится в отделении полиции, где проводится расследование.