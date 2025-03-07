Токаев поручил представить к госнаграде мужчину, освободившего заложницу в аэропорту Алматы

Сегодня в международном аэропорту Алматы пассажир угрожал ножом сотруднице службы досмотра. Инцидент произошел около 11:45 в терминале внутренних рейсов. По данным пресс-службы аэропорта, мужчина отказался предъявить документы на требование сотрудников авиационной безопасности. В ответ на это он схватил одну из сотрудниц за волосы и начал угрожать ножом.