В Екатеринбурге перед судом предстал обвиняемый по делу о хищении 1 млрд рублей

В Екатеринбурге 7 марта в Верх-Исетском суде прошло слушание по делу экс-председателя правления кооперативов Валерия Бикбулатова. Соответствующую информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в отделе делопроизводства по уголовным делам.
Мужчина предстал перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК РФ) и отмывании денег в особо крупном размере, полученных в результате совершения преступления (пункт «б» части четвертой статьи 174.1 УК РФ).
— По версии следствия, обвиняемый, являясь председателем правления кооперативов, заключал с пайщиками договоры о передаче в кооператив личных сбережений на фиксированный срок под видом ежедневного начисления процентов, гарантируя получение высокого дохода, — сообщала пресс-служба свердловской прокуратуры.
Деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Валерий Бикбулатов являлся председателем правления кредитных потребительских кооперативов «Первый», а также «Первый Уральский» и «Первый Северный», которые до июня-сентября 2016 года назывались «Кредитный клуб» и «Займ-онлайн» соответственно.
Ущерб, по данным гособвинителя, причинен 2 197 пайщикам на сумму более 1 миллиарда рублей. Дело насчитывает 1 243 тома.
— В целях легализации похищенных средств мужчина в период с июня 2016 года по февраль 2018 года заключил договоры займа, получив через иное лицо право пользования и распоряжения свыше 37,4 миллиона рублей, — отметили в надзорном ведомстве.