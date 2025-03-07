Силовики провели обыски в новосибирском крематории

«В рамках спора между наследниками по нашему ходатайству суд принял обеспечительные меры и Борис Якушин, как доверительный управляющий, эти меры неоднократно нарушал. Речь шла о судебных запретах на крупные сделки, по сути, эти запреты ограничивали вывод имущества из наследственной массы», — сказал «Ъ-Сибирь» адвокат Шитов, добавив, что его и доверителя не пустили на обыск. Оперативно получить комментарий Бориса Якушина не удалось.