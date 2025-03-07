В Самаре экс-министр строительства не смог выйти из СИЗО

Силовики выяснили, что фигуранты уголовного дела совершили преступление в интересах крупнейшего регионального застройщика ГК «Волгатрансстрой». По версии следствия, смета на стройку новой станции метро была искусственно увеличена до 18,4 млрд руб., а для получения инвестиционного кредита из федерального бюджета (10,3 млрд руб.) должностные лица сознательно ввели президента и правительство РФ в заблуждение.