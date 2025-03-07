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В детском саду Хабаровского края проверяют санитарные нарушения

Воспитанники заболели кишечной инфекцией.

Источник: Комсомольская правда

В одном из поселков Хабаровского края несколько воспитанников детского сада заразились кишечной инфекцией. По данным соцсетей, причиной могли стать нарушения санитарных норм в учреждении. Следственный комитет организовал проверку. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Следственные органы СК России по Хабаровскому краю и ЕАО изучают обстоятельства произошедшего. Специалисты выясняют, как в детском саду соблюдались санитарные требования и были ли нарушения со стороны сотрудников. В случае подтверждения информации виновные могут понести ответственность.

Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки и установленных фактах. Его подготовит глава регионального управления СК Сергей Белянский.