В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества «зубов дракона»

Гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его заместители и еще некоторые фигуранты сейчас находятся под арестом по делу о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. По данным Генпрокуратуры, Лукин и его сообщники присвоили более 3,2 миллиарда рублей, заключая фиктивные контракты с фирмами, которые должны были вести строительство. В частности, только руководство корпорации обогатилось на 805 миллионов рублей.