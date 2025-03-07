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В Воронеже курьера мошенников поймали с поличным

Курьер мошенников не успел скрыться с похищенными у воронежской пенсионерки 450 тысячами.

Источник: Комсомольская правда

Камеры видеонаблюдения позволили полицейским по горячим следам задержать 21-летнего воронежца, забравшего у обманутой мошенниками пенсионерки 450 тысяч рублей.

Незнакомцы позвонили 78-летней женщине и запугали ее, обвинив в пособничестве террористам. После этого собеседник убедил жертву перевести все сбережения на «безопасный» счет. Женщина согласилась передать курьеру наличные деньги под предлогом «договора оказания банковских услуг». Но потом поняла, что стала жертвой обмана и срочно позвонила в полицию.

По камерам видеонаблюдения оперативники выследили курьера и задержали его в Ленинском районе. Подозреваемый дал признательные показания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Ему грозит до 6 лет лишения свободы. А пока фигурант находится в изоляторе.