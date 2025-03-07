В Воронеже курьера мошенников поймали с поличным

Незнакомцы позвонили 78-летней женщине и запугали ее, обвинив в пособничестве террористам. После этого собеседник убедил жертву перевести все сбережения на «безопасный» счет. Женщина согласилась передать курьеру наличные деньги под предлогом «договора оказания банковских услуг». Но потом поняла, что стала жертвой обмана и срочно позвонила в полицию.