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«Взорву все»: появилось новое видео с захватом заложницы в аэропорту Алматы

Мужчина, захвативший в заложники сотрудницу аэропорта, угрожал все взорвать, передает Tengrinews.kz.

Источник: t.me/tengri_live/

На видеозаписи, которую прислали в редакцию Tengrinews.kz, видно, как мужчина держит сотрудницу аэропорта Алматы за волосы и кричит, что «взорвет все».

Инцидент произошел 7 марта в зоне предполетного досмотра. Как сообщили в аэропорту Алматы, около 11:45 в терминале внутренних рейсов (Т1) в зону предполетного досмотра прошел деструктивный мужчина под видом пассажира.

Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили мужчину предъявить документы, в ответ на это он схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ножом.