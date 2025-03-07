«Взорву все»: появилось новое видео с захватом заложницы в аэропорту Алматы

На видеозаписи, которую прислали в редакцию Tengrinews.kz, видно, как мужчина держит сотрудницу аэропорта Алматы за волосы и кричит, что «взорвет все».
Инцидент произошел 7 марта в зоне предполетного досмотра. Как сообщили в аэропорту Алматы, около 11:45 в терминале внутренних рейсов (Т1) в зону предполетного досмотра прошел деструктивный мужчина под видом пассажира.
Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили мужчину предъявить документы, в ответ на это он схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ножом.