В Подмосковье детей госпитализировали после употребления соевых палочек

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в больницу попали 11-летние ученики школы № 1 в Красноармейске, до этого один из одноклассников принес палочки Латяо с соевым мясом и угостил ими остальных.
«В результате происшествия в больницы, подведомственные Минздраву МО, были госпитализированы шесть детей. Все они были осмотрены врачами, после чего родители одного ребенка отказались от дальнейшей госпитализации. Сегодня четверо детей выписываются на амбулаторное наблюдение и еще один продолжает находиться на лечении в стационаре. Состояние детей врачи оценивают как удовлетворительное», — сказал собеседник агентства.