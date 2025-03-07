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В Подмосковье детей госпитализировали после употребления соевых палочек

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Шестеро детей в Подмосковье были госпитализированы после употребления китайского снека — соевых палочек. Сейчас в медучреждении остается один ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в больницу попали 11-летние ученики школы № 1 в Красноармейске, до этого один из одноклассников принес палочки Латяо с соевым мясом и угостил ими остальных.

«В результате происшествия в больницы, подведомственные Минздраву МО, были госпитализированы шесть детей. Все они были осмотрены врачами, после чего родители одного ребенка отказались от дальнейшей госпитализации. Сегодня четверо детей выписываются на амбулаторное наблюдение и еще один продолжает находиться на лечении в стационаре. Состояние детей врачи оценивают как удовлетворительное», — сказал собеседник агентства.