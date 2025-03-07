В Подмосковье детей госпитализировали после употребления соевых палочек

«В результате происшествия в больницы, подведомственные Минздраву МО, были госпитализированы шесть детей. Все они были осмотрены врачами, после чего родители одного ребенка отказались от дальнейшей госпитализации. Сегодня четверо детей выписываются на амбулаторное наблюдение и еще один продолжает находиться на лечении в стационаре. Состояние детей врачи оценивают как удовлетворительное», — сказал собеседник агентства.